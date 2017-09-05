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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:08
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
"Локомотив" опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы
"Локомотив" опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы.
Напомним, что команда Юрия Семина попала в группу F, где сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином"?.
Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков
Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов.
Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.
ФК "Локомотив"
Напомним, что команда Юрия Семина попала в группу F, где сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином"?.
Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков
Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов.
Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.
ФК "Локомотив"
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