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"Локомотив" опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы

"Локомотив" опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что команда Юрия Семина попала в группу F, где сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином"?.

Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков

Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов.

Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.

ФК "Локомотив"
Сегодня, 20:06
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№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:38) #
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
Ого Тугарев! Слышал он оч техничный.
Регистрация: 21.03.2011
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Царь Руссо
полузащита огонь!

Вообще прямо нравится наш состав sunglasses
Цитата: molzino
Я думал Ндингу продали уже.А он лавку полирует.

Кто б его бесплатно забрал... Вряд ли еще и денег за него дадут

Цитата: Kolpino2
Увы, без Дзюбы.

Увы для Дзюбы, это он теряет игровую практику, а в Локо я почему-то уверен он вообще бы не прижился
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
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  •  (3)

Увы, без Дзюбы.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Боевой Состав!! Полузащита просто улет все как на подбор!!
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Я думал Ндингу продали уже.А он лавку полирует.
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
полузащита огонь!
Регистрация: 9.11.2011
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