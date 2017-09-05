"Локомотив" опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы.Напомним, что команда Юрия Семина попала в группу F, где сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином"?.: Гилерме, Никита Медведев, Антон КоченковНеманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов.: Ари, Эдер, Артем Галаджан.