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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
"Марибор" вышел в 1/4 финала Кубка Словении
"Марибор" вышел в четвертьфинал Кубка Словении. В матче 1/8 турнира "Марибор" на выезде со счётом 3:0 одержал победу над клубом "Табор".
Напомним, что "Марибор" является соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.
Напомним, что "Марибор" является соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.
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