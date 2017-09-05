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"Марибор" вышел в 1/4 финала Кубка Словении

"Марибор" вышел в четвертьфинал Кубка Словении. В матче 1/8 турнира "Марибор" на выезде со счётом 3:0 одержал победу над клубом "Табор".

Напомним, что "Марибор" является соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.
Теги: Марибор
Сегодня, 20:28
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(1)
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Табор хорошая команда, посильнее Спартака
Регистрация: 18.08.2013
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