"Марибор" вышел в 1/4 финала Кубка Словении

"Марибор" вышел в четвертьфинал Кубка Словении. В матче 1/8 турнира "Марибор" на выезде со счётом 3:0 одержал победу над клубом "Табор".Напомним, что "Марибор" является соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.