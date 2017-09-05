Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Болельщики "Арсенала" признали Колашинаца лучшим игроком августа

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац признан болельщиками лучшим игроком августа, сообщает официальный сайт лондонцев. За кандидатуру 24-летнего футболиста проголосовало 50 процентов фанатов.

Вторым стал нападающий Александр Ляказетт, набравший 26 процентов, третьим – вратарь Петр Чех, который набрал 24 процента голосов.
Теги: Арсенал
Сегодня, 20:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.