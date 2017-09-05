Болельщики "Арсенала" признали Колашинаца лучшим игроком августа

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац признан болельщиками лучшим игроком августа, сообщает официальный сайт лондонцев. За кандидатуру 24-летнего футболиста проголосовало 50 процентов фанатов.Вторым стал нападающий Александр Ляказетт, набравший 26 процентов, третьим – вратарь Петр Чех, который набрал 24 процента голосов.