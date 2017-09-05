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Молодежная сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Гибралтара

Молодежная сборная России нанесла поражение Гибралтару в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 – 3:0.

Молодежный чемпионат Европы-2019

Групповой турнир

Россия U21 - Гибралтар U21 3:0

Гол: Зуев, 45, Гулиев, 74, Чалов, 89

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов (Баринов, 78), Шакуро (Бакаев, 73), Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин (Чалов, 60), Мелкадзе

Гибралтар: Банда, Санчес (Бакстон, 77), Бритто, Эннсли, Крисп, Эрнандес, Торилья, Винет, Баллентайн, Исола (Консильеро, 64), Пизарро (Эспиноса, 85)

Предупреждения: Гулиев, 25, Банда, 40, Зуев, 90+1, Жигулев, 90+2
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:54
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№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Жуть. Стыдно нашей сборной? Вряд ли. Наверняка гордятся...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: алексей_2 (Сегодня, 21:39) #
  • -1
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ну а что, наш уровень...
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Вау,мы победили сборную страны,площадью 6.5км и населением 30+т.чел. А главное то?а главное это счёт!Испания разматала Италию 3:0,а мы показали наглецам из колоний Великобритании,кто в мире аутсайдеров "папка".


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:20) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Грустно, товарищи...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 21:02) #
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  •  (5)

Супер победа.
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
На этих пока еще хватает мастерства. Ликуй, Виталий!
Регистрация: 19.03.2010
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