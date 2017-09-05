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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Молодежная сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Гибралтара
Молодежная сборная России нанесла поражение Гибралтару в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 – 3:0.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Групповой турнир
Россия U21 - Гибралтар U21 3:0
Гол: Зуев, 45, Гулиев, 74, Чалов, 89
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов (Баринов, 78), Шакуро (Бакаев, 73), Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин (Чалов, 60), Мелкадзе
Гибралтар: Банда, Санчес (Бакстон, 77), Бритто, Эннсли, Крисп, Эрнандес, Торилья, Винет, Баллентайн, Исола (Консильеро, 64), Пизарро (Эспиноса, 85)
Предупреждения: Гулиев, 25, Банда, 40, Зуев, 90+1, Жигулев, 90+2
Молодежный чемпионат Европы-2019
Групповой турнир
Россия U21 - Гибралтар U21 3:0
Гол: Зуев, 45, Гулиев, 74, Чалов, 89
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов (Баринов, 78), Шакуро (Бакаев, 73), Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин (Чалов, 60), Мелкадзе
Гибралтар: Банда, Санчес (Бакстон, 77), Бритто, Эннсли, Крисп, Эрнандес, Торилья, Винет, Баллентайн, Исола (Консильеро, 64), Пизарро (Эспиноса, 85)
Предупреждения: Гулиев, 25, Банда, 40, Зуев, 90+1, Жигулев, 90+2
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