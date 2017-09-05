Педро Роша прилетел в Москву и прошёл экскурсию по Залу славы "Спартака"

"Спартак" сообщил о прибытии на "Открытие Арену" новичка команды Педро Роши. На стадионе нападающий получил из рук генерального директора красно-белых Сергея Родионова футболку с 99-м номером.После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке "Спартака" и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.