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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Педро Роша прилетел в Москву и прошёл экскурсию по Залу славы "Спартака"
"Спартак" сообщил о прибытии на "Открытие Арену" новичка команды Педро Роши. На стадионе нападающий получил из рук генерального директора красно-белых Сергея Родионова футболку с 99-м номером.
После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке "Спартака" и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.
ФК "Спартак"
После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке "Спартака" и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.
ФК "Спартак"
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