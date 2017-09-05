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Педро Роша прилетел в Москву и прошёл экскурсию по Залу славы "Спартака"

"Спартак" сообщил о прибытии на "Открытие Арену" новичка команды Педро Роши. На стадионе нападающий получил из рук генерального директора красно-белых Сергея Родионова футболку с 99-м номером.

После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке "Спартака" и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.

Педро Роша прилетел в Москву и прошёл экскурсию по Залу славы "Спартака"

ФК "Спартак"
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 21:32
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(0)
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
Славы Чего?

Не чего, а кого. Славы Метревели, я так думаю...
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: utekay
ещё один оболваненный, умеют свиньи пыль в глаза пустить недалёким пэдрам....турнирную таблицу спрятали подальше

Вот ты с у к а тупая.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это в Зале Славы находится аццкая вундермашина, которая промывает мозг всем прошедшим через нее?
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Славы Чего? laughing stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:40) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Первым бомж отметился, хорошая примета
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился
ещё один оболваненный, умеют свиньи пыль в глаза пустить недалёким пэдрам....турнирную таблицу спрятали подальше


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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