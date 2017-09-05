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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Педро Роши: до приезда в Россию я знал, что "Спартак" - лучший российский клуб
Новичок "Спартака" Педро Роши заявил, что знал о красно-белых до переезда в Москву.
"Дорога из Бразилии, с двумя пересадками, заняла 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом, поэтому я решил не откладывать знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста", — цитирует Рошу пресс-служба клуба.
"Дорога из Бразилии, с двумя пересадками, заняла 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом, поэтому я решил не откладывать знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста", — цитирует Рошу пресс-служба клуба.
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