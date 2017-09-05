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Педро Роши: до приезда в Россию я знал, что "Спартак" - лучший российский клуб

Новичок "Спартака" Педро Роши заявил, что знал о красно-белых до переезда в Москву.

"Дорога из Бразилии, с двумя пересадками, заняла 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом, поэтому я решил не откладывать знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста", — цитирует Рошу пресс-служба клуба.
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Добро пожаловать в самый популярный клуб России.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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