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Вирджил ван Дейк приступил к тренировкам с "Саутгемптоном"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам с основным составом, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 26-летний ван Дейк летом хотел перейти в "Ливерпуль", но клубы не сумели договориться.
Теги: Саутгемптон
Сегодня, 22:18
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