Вирджил ван Дейк приступил к тренировкам с "Саутгемптоном"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам с основным составом, сообщает официальный сайт клуба.Напомним, что 26-летний ван Дейк летом хотел перейти в "Ливерпуль", но клубы не сумели договориться.