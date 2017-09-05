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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Вирджил ван Дейк приступил к тренировкам с "Саутгемптоном"
Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам с основным составом, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что 26-летний ван Дейк летом хотел перейти в "Ливерпуль", но клубы не сумели договориться.
Напомним, что 26-летний ван Дейк летом хотел перейти в "Ливерпуль", но клубы не сумели договориться.
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