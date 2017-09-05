Усман Дембеле: Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле рассказал, что полузащитник "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддерживал его во время переговоров о переходе в каталонский клуб."Мбаппе - хороший партнер по сборной. Мы часто общаемся с ним. Он поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону". Килиан говорил, что этот переход лишь вопрос времени, но я хотел, чтобы все было завершено побыстрее", - цитирует Sport.es Дембеле.