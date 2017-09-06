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Альваро Мората забил 5 мячей в последних 5 матчах

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил два гола в матче квалификации ЧМ-2018 с Лихтенштейном.

Таким образом, форвард "Челси" забил 5 мячей в последних 5 матчах. .
Теги: Мората Сборная Испании Челси
Сегодня, 00:23
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