"Манчестер Сити" намерен сохранить полузащитника Давида Сильву

"Манчестер Сити" планирует заключить новый контракт с полузащитником Давидом Сильвой, сообщает The Telegraph.Руководство английского клуба с июля ведет переговоры с представителями 31-летнего игрока о новом соглашении.Клуб хотел бы подписать с Сильвой контракт до 2020 года. Действующий договор рассчитан до лета 2019 года.