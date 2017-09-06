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"Манчестер Сити" намерен сохранить полузащитника Давида Сильву

"Манчестер Сити" планирует заключить новый контракт с полузащитником Давидом Сильвой, сообщает The Telegraph.

Руководство английского клуба с июля ведет переговоры с представителями 31-летнего игрока о новом соглашении.

Клуб хотел бы подписать с Сильвой контракт до 2020 года. Действующий договор рассчитан до лета 2019 года.
Теги: Сильва Манчестер Сити
Сегодня, 00:31
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№1 Написал: Максим тарасов (Сегодня, 00:49) #
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Регистрация: 6.09.2017
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