Джампьеро Вентура: нам предстоит ещё много работы, но я доволен тем, как трудятся игроки

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Израилем (1:0)."Очевидно, что нашим приоритетом был результат, я счастлив. В первом тайме мы были вялыми, но потом усилили темп и начали доставлять мяч в штрафную соперника. Конечно, нам предстоит ещё много работы, но я доволен тем, как трудятся игроки. Если бы в первом тайме мы показали тот же темп игры, что во втором, то игра складывалась бы легче. Мы делаем всё шаг за шагом", - цитирует Вентуру Football Italia.