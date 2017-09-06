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Гол Фалькао спас Колумбию от поражения в матче с Бразилией

Колумбия на своем поле сыграла вничью с Бразилией - 1:1.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Колумбия - Бразилия - 1:1

Голы: Виллиан, 45+2 (0:1). Фалькао, 56 (1:1).
Теги: Сборная Колумбии Сборная Бразилии
Сегодня, 02:36
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