Сборная США сыграла вничью с Гондурасом

Сборная США на выезде сыграла вничью с Гондурасом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма - отличился нападающий Роммель Куиото. Гости смогли отыграться лишь за пять минут до конца.За два тура до завершения турнира у команды идут на третьем и четвертом местах в группе.