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Сборная США сыграла вничью с Гондурасом

Сборная США на выезде сыграла вничью с Гондурасом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма - отличился нападающий Роммель Куиото. Гости смогли отыграться лишь за пять минут до конца.

За два тура до завершения турнира у команды идут на третьем и четвертом местах в группе.
Теги: Сборная США Сборная Гондураса
Сегодня, 02:43
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