"Фенербахче" готов заплатить "Динамо" К 2 млн евро за Кравца

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец попал в сферу интересов "Фенербахче", информирует SportifyTR.Стамбульский клуб предложил за 28-летнего украинца 2 миллиона евро.Контракт Кравца с "Динамо" рассчитан до конца сезона.