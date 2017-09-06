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"Фенербахче" готов заплатить "Динамо" К 2 млн евро за Кравца

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец попал в сферу интересов "Фенербахче", информирует SportifyTR.

Стамбульский клуб предложил за 28-летнего украинца 2 миллиона евро.

Контракт Кравца с "Динамо" рассчитан до конца сезона.
Теги: Динамо Киев Фенербахче Трансферы
Сегодня, 04:26
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