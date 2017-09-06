Рахим Стерлинг может покинуть "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может покинуть клуб, сообщает The Telegraph.Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на 22-летнего футболиста сборной Англии. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Челси".Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро.