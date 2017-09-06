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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рахим Стерлинг может покинуть "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может покинуть клуб, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на 22-летнего футболиста сборной Англии. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Челси".
Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро.
Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на 22-летнего футболиста сборной Англии. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Челси".
Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро.
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