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Рахим Стерлинг может покинуть "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на 22-летнего футболиста сборной Англии. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Челси".

Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро.
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 05:07
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