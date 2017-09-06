Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аргентина не смогла обыграть Венесуэлу

Сборная Аргентины сыграла вничью с Венесуэлой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1.

Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице, которое дает право на попадание в стыковые матчи с Новой Зеландией.

Венесуэла занимает последнее место и уже давно лишилась шансов на выход в финальную часть.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Аргентина - Венесуэла - 1:1

Голы: Мурилло, 51, Фельчер, 54 (авт.)
Теги: Сборная Венесуэлы Сборная Аргентины
Сегодня, 05:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.