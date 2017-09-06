Аргентина не смогла обыграть Венесуэлу

Сборная Аргентины сыграла вничью с Венесуэлой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1.Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице, которое дает право на попадание в стыковые матчи с Новой Зеландией.Венесуэла занимает последнее место и уже давно лишилась шансов на выход в финальную часть.Чемпионат мира-2018Южная АмерикаМурилло, 51, Фельчер, 54 (авт.)