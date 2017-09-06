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"Фенербахче" проявляет интерес к Вьетто

"Фенербахче" намерен подписать форварда "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Football Spain.

Турецкий клуб намерен подписать футболиста до 8 сентября, когда в Турции закроется трансферное окно.

В минувшем сезоне 31-летний Вьетто выступал за "Севилью" на правах аренды, провел 31 матч и забил 10 голов.
Теги: Фенербахче Атлетико Трансферы
Сегодня, 07:15
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