"Фенербахче" проявляет интерес к Вьетто

"Фенербахче" намерен подписать форварда "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Football Spain.Турецкий клуб намерен подписать футболиста до 8 сентября, когда в Турции закроется трансферное окно.В минувшем сезоне 31-летний Вьетто выступал за "Севилью" на правах аренды, провел 31 матч и забил 10 голов.