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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Выборы, выборы. Анонс 12-го тура ФНЛ
В среду состоится 12-й тур ФНЛ. Панюков попытается продолжить голевую серию, а "Крылья" собираются реабелитироваться за поражение в большинстве от "Оренбурга". И другие интересности в анонсе тура от Rusfootball.info
Король подземелья
Вряд ли кто-то сомневался, что вслед за возвращением Константина Сарсании в «Зенит», не состоится переход его «крестного сына» - Александра Панюкова. Воспитанник «Динамо» покорил новостные ленты, когда накручивал голевой счетчик в «Атлантасе» Сарсании. Это позволило дважды отправить форварда заграницу. Сначала «Аяччо», а потом в «Брагу Б». Если во Франции Панюков еще забивал, то в Португалии все было плохо. Футболист срочно вернулся в Литву, где опять начал штурмовать топ-лист бомбардиров. Возможно, была бы и третья ссылка во второй дивизион европейского чемпионата, но подфартило с назначением Сарсании на пост спортивного директора питерского клуба. Панюкова сразу же взяли на просмотр. Он, конечно, его успешно прошел. Но был заявлен в «Зените-2». И надо сказать все проходит очень успешно. Панюков на фоне соперников выглядит топовым нападающим. Голы во всех трех играх, а в последнем и вовсе хет-трик. В матче с аутсайдером лиги «Ротором» у Панюкова будет возможность продолжить удачную для себя серию.
Матч тура
Безоговорочный фаворит лиги очень жестко осекся в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» чудесным образом не сумели в большинстве сохранить минимальную победу, да еще и проиграли. Андрей Тихонов очень негодовал после поражения от «Томи», а здесь и вовсе из ряда вон выходящей событие. Реабилитироваться за провал в Оренбурге предстоит перед своими болельщиками с «Тамбовом». Сделать это будет не совсем просто. Тамбовчане вкатились в сезон и уже не проигрывают семь матчей к ряду и вряд ли пожелают прерывать подобную серию. В случае гостевой победы «Тамбов» сравняется по очкам с самарцами.
Битва за стыки
Еще две команды, которые претендуют на выход в Премьер-лигу – это «Шинник» и «Динамо» Санкт-Петербург. Первые - местные жители чемпионата, которые, если и претендуют на стыковые матчи, то, как правило, теряют рвение к концу турнира из-за отсутствия финансирования. А вторые загадочные гости из ПФЛ, которые уже разок заскочили пару сезонов назад, но с треском кошелька похоронили себя задолго до конца первенства. Сейчас же руководители «Шинника» всерьез хотят побороться за РФПЛ, а «Динамо» рвануло вначале так, что глупо будет отпускать шанс. Учитывая, что с деньгами все хорошо. И Борис Ротенберг-старший планирует через этот клуб вернуться в наш футбол. В среду командам предстоит жесткая мясорубка за третью строчку.
Немотивированный «Спартак»
«Спартак-2» вроде бы оклемался от небольшого провала и начал стабильно набирать очки. Но тут пожаловал в гости «Луч». Красно-белые проиграли 1-3, а Дмитрий Гунько посетовал, что его молодые игроки не настроились на матч с дядьками из Владивостока. Возможно, спартаковским болельщикам предстоит потерпеть еще тур до лучших времен. Как правило, дубль москвичей редко побеждает, когда тур выносится на середину неделю, а тут еще и вязкий «Олимпиец», которому позарез нужны три очка.
Обновленная «Томь»
Наконец-то можно утверждать, что комплектация «Томи» полностью завершена. На днях в команде появились Алексей Померко и Сергей Зуйков. Кроме них в Томске за лето перебралось множество квалифицированных игроков. Эра Никиты Гвинейского и товарищей подошла к концу. После прошлогоднего безденежья клуб вернулся в ФНЛ. В основе играет уже меньшее количество дублеров, чем раньше. И активная трансферная политика больше похожа на предвыборный ход Сергея Жвачкина, который баллотируется на должность губернатора Томской области. Законы в России просты: есть выборы, есть трансферы, есть игроки. А что будет дальше непонятно. Зато понятно, что в среду «Томи» предстоит встреча с набравшим ход «Оренбургом» и будет очень тяжело.
Побег из Краснодара
В «Кубани» сейчас самый разгар побега футболистов. Даже Никита Чичерин, вроде бы уже перешедший в «Кубань», неожиданно вернулся в «Енисей». Интересно, что ждать от Спартака Гогниева на этот раз. Будет ли его второй уход. Краснодарцы находятся в диком кризисе: три поражения к ряду, в том числе и последнее со счетом 1:5 от «Балтики». Все пока настолько запущено, что кажется для «Енисея» будет легкая прогулка.
12-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Король подземелья
Вряд ли кто-то сомневался, что вслед за возвращением Константина Сарсании в «Зенит», не состоится переход его «крестного сына» - Александра Панюкова. Воспитанник «Динамо» покорил новостные ленты, когда накручивал голевой счетчик в «Атлантасе» Сарсании. Это позволило дважды отправить форварда заграницу. Сначала «Аяччо», а потом в «Брагу Б». Если во Франции Панюков еще забивал, то в Португалии все было плохо. Футболист срочно вернулся в Литву, где опять начал штурмовать топ-лист бомбардиров. Возможно, была бы и третья ссылка во второй дивизион европейского чемпионата, но подфартило с назначением Сарсании на пост спортивного директора питерского клуба. Панюкова сразу же взяли на просмотр. Он, конечно, его успешно прошел. Но был заявлен в «Зените-2». И надо сказать все проходит очень успешно. Панюков на фоне соперников выглядит топовым нападающим. Голы во всех трех играх, а в последнем и вовсе хет-трик. В матче с аутсайдером лиги «Ротором» у Панюкова будет возможность продолжить удачную для себя серию.
Матч тура
Безоговорочный фаворит лиги очень жестко осекся в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» чудесным образом не сумели в большинстве сохранить минимальную победу, да еще и проиграли. Андрей Тихонов очень негодовал после поражения от «Томи», а здесь и вовсе из ряда вон выходящей событие. Реабилитироваться за провал в Оренбурге предстоит перед своими болельщиками с «Тамбовом». Сделать это будет не совсем просто. Тамбовчане вкатились в сезон и уже не проигрывают семь матчей к ряду и вряд ли пожелают прерывать подобную серию. В случае гостевой победы «Тамбов» сравняется по очкам с самарцами.
Битва за стыки
Еще две команды, которые претендуют на выход в Премьер-лигу – это «Шинник» и «Динамо» Санкт-Петербург. Первые - местные жители чемпионата, которые, если и претендуют на стыковые матчи, то, как правило, теряют рвение к концу турнира из-за отсутствия финансирования. А вторые загадочные гости из ПФЛ, которые уже разок заскочили пару сезонов назад, но с треском кошелька похоронили себя задолго до конца первенства. Сейчас же руководители «Шинника» всерьез хотят побороться за РФПЛ, а «Динамо» рвануло вначале так, что глупо будет отпускать шанс. Учитывая, что с деньгами все хорошо. И Борис Ротенберг-старший планирует через этот клуб вернуться в наш футбол. В среду командам предстоит жесткая мясорубка за третью строчку.
Немотивированный «Спартак»
«Спартак-2» вроде бы оклемался от небольшого провала и начал стабильно набирать очки. Но тут пожаловал в гости «Луч». Красно-белые проиграли 1-3, а Дмитрий Гунько посетовал, что его молодые игроки не настроились на матч с дядьками из Владивостока. Возможно, спартаковским болельщикам предстоит потерпеть еще тур до лучших времен. Как правило, дубль москвичей редко побеждает, когда тур выносится на середину неделю, а тут еще и вязкий «Олимпиец», которому позарез нужны три очка.
Обновленная «Томь»
Наконец-то можно утверждать, что комплектация «Томи» полностью завершена. На днях в команде появились Алексей Померко и Сергей Зуйков. Кроме них в Томске за лето перебралось множество квалифицированных игроков. Эра Никиты Гвинейского и товарищей подошла к концу. После прошлогоднего безденежья клуб вернулся в ФНЛ. В основе играет уже меньшее количество дублеров, чем раньше. И активная трансферная политика больше похожа на предвыборный ход Сергея Жвачкина, который баллотируется на должность губернатора Томской области. Законы в России просты: есть выборы, есть трансферы, есть игроки. А что будет дальше непонятно. Зато понятно, что в среду «Томи» предстоит встреча с набравшим ход «Оренбургом» и будет очень тяжело.
Побег из Краснодара
В «Кубани» сейчас самый разгар побега футболистов. Даже Никита Чичерин, вроде бы уже перешедший в «Кубань», неожиданно вернулся в «Енисей». Интересно, что ждать от Спартака Гогниева на этот раз. Будет ли его второй уход. Краснодарцы находятся в диком кризисе: три поражения к ряду, в том числе и последнее со счетом 1:5 от «Балтики». Все пока настолько запущено, что кажется для «Енисея» будет легкая прогулка.
12-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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