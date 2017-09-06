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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Довбня: после матча со "Спартаком" спрашивали: "Чем укололся?"
Вратарь СКА из Хабаровска Александр Довбня рассказал о внимании к себе после матча чемпионата России со "Спартаком" (0:0).
- Тяжелая неделя выдалась?
- После "Спартака" внимание ко мне, конечно, было огромным.
- От прессы тоже можно устать?
- Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны.
Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со "Спартаком" в премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: "Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар".
- Раз читаете прессу, значит, видели заголовки заметок о матче СКА со "Спартаком". Кого только не упоминали: Хоттабыча, нечистую силу, удачу. Тогда тем более обидно читать?
- Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после "Спартака" писали: "Он под допингом". Спрашивали: "Чем укололся?". Что за бред! – цитирует Довбню "Матч ТВ".
- Тяжелая неделя выдалась?
- После "Спартака" внимание ко мне, конечно, было огромным.
- От прессы тоже можно устать?
- Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны.
Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со "Спартаком" в премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: "Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар".
- Раз читаете прессу, значит, видели заголовки заметок о матче СКА со "Спартаком". Кого только не упоминали: Хоттабыча, нечистую силу, удачу. Тогда тем более обидно читать?
- Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после "Спартака" писали: "Он под допингом". Спрашивали: "Чем укололся?". Что за бред! – цитирует Довбню "Матч ТВ".
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