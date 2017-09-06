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Александр Довбня: после матча со "Спартаком" спрашивали: "Чем укололся?"

Вратарь СКА из Хабаровска Александр Довбня рассказал о внимании к себе после матча чемпионата России со "Спартаком" (0:0).

- Тяжелая неделя выдалась?

- После "Спартака" внимание ко мне, конечно, было огромным.

- От прессы тоже можно устать?

- Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны.

Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со "Спартаком" в премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: "Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар".

- Раз читаете прессу, значит, видели заголовки заметок о матче СКА со "Спартаком". Кого только не упоминали: Хоттабыча, нечистую силу, удачу. Тогда тем более обидно читать?

- Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после "Спартака" писали: "Он под допингом". Спрашивали: "Чем укололся?". Что за бред! – цитирует Довбню "Матч ТВ".
Теги: Довбня СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:22
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(0)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
этому вью уже полторы недели и оно большое, а выложили только этот кусочек


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (2)
online

ты бы лучше с бомжами так очко драл, а то от Кузи плюшку запустил
Регистрация: 1.10.2015
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 09:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
вакциной от свиного гриппа
Регистрация: 18.08.2013
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