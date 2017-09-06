Анхель Ди Мария повредил заднюю поверхность бедра

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария травмировался в матче отборочного этапа ЧМ-2018 с Венесуэлой (1:1), информирует Fox Sports.Футболист повредил заднюю поверхность бедра, после чего был заменен на 25-й минуте встречи.