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Евгений Ловчев: думаю, "Спартак" все равно будет в четверке

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказал мнение о результатах "Спартака" в нынешнем сезоне.

"На каком месте завершит сезон "Спартак"? Думаю, команда все равно будет в четверке. Почему? С главными соперниками – "Локомотивом", ЦСКА, "Краснодаром", "Зенитом" – уже сыграли. Дальше пойдут команды послабее, и красно-белые начнут набирать очки.

Я еще в прошлом сезоне говорил, что Каррера коллективную игру по большому счету не построил. Все голы – плод индивидуальных действий. Промес, Зе Луиш – каждый сам по себе. Вот потрясающий момент в матче с "Арсеналом": выбежали втроем с центра поля на одного вратаря, Зе Луиш сделал неудачную передачу, защитник успел вернуться, перехватил мяч. Но для меня ясно: все трое не знали, что им делать! Если бы подобное случилось при Бескове, тот сто раз показал бы на мониторе, кто куда должен бежать, куда пасовать, потом все это отрабатывалось бы на тренировке. Это и есть обучение коллективному футболу, который сейчас в "Спартаке" отсутствует.

И еще момент. В прошлом сезоне уж больно фартило "Спартаку". Но если сегодня тебе везет, то завтра обязательно повезет сопернику. Это закон. Удача и неудача распределяются 50 на 50. И вот теперь мячи не летят в ворота – в Хабаровске ведь уйма моментов была! Или летят в твои ворота – во встрече с "Динамо" пропустили на последних секундах. И "Спартак" растерялся. При этом руководители и тренер ведут себя странно – через прессу начали разборки между собой. Плохой симптом", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:55) #
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С главными соперниками сыграли, почти всем проиграли - это показатель уровня.

С аутсайдерами еще сложнее будет, матч в Хабаровске показал.

В четверку может и попадут, потому что реально соперников нет. Но игра в ЛЧ может злую шутку сыграть, так что не факт.
Регистрация: 26.09.2015
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