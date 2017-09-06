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Гюльфи Сигурдссон: мы очень хорошо изучили сборную Украины

Полузащитник сборной Исландии Гюльфи Сигурдссон, забивший два гола в ворота команды Украины в отборочном матче ЧМ-2018 (2:0), прокомментировал встречу.

- После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы. В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.

- Что думаете про стиль игры Беседина?

- Мы изучали сборную Украины и ее игроков. Смотрели матч против Турции. Во втором тайме у украинцев были моменты, но мы хорошо оборонялись.

- Какие шансы у Исландии на выход из группы?

- Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах.

- В чем секрет успеха Исландии?

- Мы очень организованно обороняемся и хорошо знаем друг друга, - цитирует Сигурдссона "Динамомания".
Теги: Сборная Исландии Сборная Украины
Сегодня, 10:22
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