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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Ловчев: да, "Зенит" - чемпион, тут все ясно
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.
"Да, "Зенит" - чемпион. И дело не в отрыве по очкам. Все тренеры, приезжавшие в Россию, говорили: у вас играют в медленный футбол. Но футбол не становился более быстрым. И вот приехал Манчини и начал действительно ставить скоростную современную игру. Ярче всего это видно по Кокорину, который раньше деградировал. А тут его заставили действовать быстрее, острее, и Александр стал сразу забивать, напомнил себя молодого.
Дзюба потому и на лавке, что тормозит. Ведь какие его лучшие матчи были в "Зените"? Когда Халк или Жулиано брали инициативу на себя, а он в центре штрафной стоял, ждал, добивал. Теперь вся команда играет быстрее. Она уже не катает мяч поперек поля, чтобы не дать возможность сопернику выстроиться всем составом перед воротами. Изменилась даже позиционная атака, мячи начали по штрафной летать: то с левой Кришито туда "наваливает", то с правой Смольников. Да, "Зенит" может и не выиграть какой-то матч, но это издержки производства, ведь команда совсем новая.
Изменилась кадровая политика. Видимо, Манчини сказали, что прежний опыт не пройдет – когда приобретали звезд за огромные деньги, а потом не могли сплавить, чтобы окупить затраты. Решение пришло такое: будем покупать молодых перспективных ребят, вырастим их, а потом продадим с наваром. Полагаю, питерцы дальше станут только прибавлять.
"Зенит" – первый, тут все ясно. А дальше, наверное, так: ЦСКА, "Спартак". Но есть еще "Локомотив"! Очень рад за Семина, команда сейчас такая, как он сам, с характером. Слышал, на совете директоров кто-то из руководителей сказал: нам нужно идти тем путем, что "Спартак" в 1996-м, когда полностью сменился состав, появились юные Титов, Ширко. И "Локо" сейчас задействует все больше своих молодых пацанов. Еще Чорлука и Ари должны вернуться… Но все-таки, наверное, выше четвертого места железнодорожникам не подняться. Кстати, в 1969 году "Спартак" стал чемпионом, а на следующий год взял бронзу", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"Да, "Зенит" - чемпион. И дело не в отрыве по очкам. Все тренеры, приезжавшие в Россию, говорили: у вас играют в медленный футбол. Но футбол не становился более быстрым. И вот приехал Манчини и начал действительно ставить скоростную современную игру. Ярче всего это видно по Кокорину, который раньше деградировал. А тут его заставили действовать быстрее, острее, и Александр стал сразу забивать, напомнил себя молодого.
Дзюба потому и на лавке, что тормозит. Ведь какие его лучшие матчи были в "Зените"? Когда Халк или Жулиано брали инициативу на себя, а он в центре штрафной стоял, ждал, добивал. Теперь вся команда играет быстрее. Она уже не катает мяч поперек поля, чтобы не дать возможность сопернику выстроиться всем составом перед воротами. Изменилась даже позиционная атака, мячи начали по штрафной летать: то с левой Кришито туда "наваливает", то с правой Смольников. Да, "Зенит" может и не выиграть какой-то матч, но это издержки производства, ведь команда совсем новая.
Изменилась кадровая политика. Видимо, Манчини сказали, что прежний опыт не пройдет – когда приобретали звезд за огромные деньги, а потом не могли сплавить, чтобы окупить затраты. Решение пришло такое: будем покупать молодых перспективных ребят, вырастим их, а потом продадим с наваром. Полагаю, питерцы дальше станут только прибавлять.
"Зенит" – первый, тут все ясно. А дальше, наверное, так: ЦСКА, "Спартак". Но есть еще "Локомотив"! Очень рад за Семина, команда сейчас такая, как он сам, с характером. Слышал, на совете директоров кто-то из руководителей сказал: нам нужно идти тем путем, что "Спартак" в 1996-м, когда полностью сменился состав, появились юные Титов, Ширко. И "Локо" сейчас задействует все больше своих молодых пацанов. Еще Чорлука и Ари должны вернуться… Но все-таки, наверное, выше четвертого места железнодорожникам не подняться. Кстати, в 1969 году "Спартак" стал чемпионом, а на следующий год взял бронзу", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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