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Евгений Ловчев: да, "Зенит" - чемпион, тут все ясно

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

"Да, "Зенит" - чемпион. И дело не в отрыве по очкам. Все тренеры, приезжавшие в Россию, говорили: у вас играют в медленный футбол. Но футбол не становился более быстрым. И вот приехал Манчини и начал действительно ставить скоростную современную игру. Ярче всего это видно по Кокорину, который раньше деградировал. А тут его заставили действовать быстрее, острее, и Александр стал сразу забивать, напомнил себя молодого.

Дзюба потому и на лавке, что тормозит. Ведь какие его лучшие матчи были в "Зените"? Когда Халк или Жулиано брали инициативу на себя, а он в центре штрафной стоял, ждал, добивал. Теперь вся команда играет быстрее. Она уже не катает мяч поперек поля, чтобы не дать возможность сопернику выстроиться всем составом перед воротами. Изменилась даже позиционная атака, мячи начали по штрафной летать: то с левой Кришито туда "наваливает", то с правой Смольников. Да, "Зенит" может и не выиграть какой-то матч, но это издержки производства, ведь команда совсем новая.

Изменилась кадровая политика. Видимо, Манчини сказали, что прежний опыт не пройдет – когда приобретали звезд за огромные деньги, а потом не могли сплавить, чтобы окупить затраты. Решение пришло такое: будем покупать молодых перспективных ребят, вырастим их, а потом продадим с наваром. Полагаю, питерцы дальше станут только прибавлять.

"Зенит" – первый, тут все ясно. А дальше, наверное, так: ЦСКА, "Спартак". Но есть еще "Локомотив"! Очень рад за Семина, команда сейчас такая, как он сам, с характером. Слышал, на совете директоров кто-то из руководителей сказал: нам нужно идти тем путем, что "Спартак" в 1996-м, когда полностью сменился состав, появились юные Титов, Ширко. И "Локо" сейчас задействует все больше своих молодых пацанов. Еще Чорлука и Ари должны вернуться… Но все-таки, наверное, выше четвертого места железнодорожникам не подняться. Кстати, в 1969 году "Спартак" стал чемпионом, а на следующий год взял бронзу", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Зенит Спартак
Сегодня, 10:37
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19
(4)
№19 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
online

"Не спеши" - как говорил герой фильма "Свадьба в Малиновке".
Регистрация: 20.03.2017
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:46) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Прогнозы Ловчева? Что там по поводу чемпионства Рубина в своё время? Обещал себе голову отрезать, если Рубин станет чемпионом?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит и Локо имеют отрыв по очкам. Основная причина - слабость конкурентов. О причинах рассуждать не будем. Но и Спартак, и ЦСКА выглядят слабовато. Локо объективно прибавил. Зенит тоже прибавил, но не на столько. Игры в ЛЕ показали, что зенит далек от идеальной игры. На данный момент все идет к чемпионству зенита, но, все же, до зимы надо еще подождать. Многие клубы еще могут прибавить.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№16 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
игра на Кубке Конфедераций - считай выбила Самедова, Комбарова и Глушакова

Это такая новая мантра? Рейнгольд придумал небось? То есть остальные участники КК из других клубов не устали и лишь эта троица подверглась сверхчеловеческим мукам.
Регистрация: 2.12.2014
№15 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:19) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
вроде опытный человек в футболе, а говорит полнейшую глупость, Зенит не выиграет в этом году первое место
Регистрация: 20.10.2011
№14 Написал: IgOrEk (Сегодня, 11:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Батька,
в прошлом сезоне Спартак так и выиграл из за слабости конкурентов,иначе лет 150 бы чемпионства ждали smile
Регистрация: 23.08.2017
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да тут все понятно.
Согласен. Слишком большие инвестиции в запитер, чтоб не оправдалось.
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:13) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Батька
Ну при слабости ЦСКА (нет денег, нет трансферов), Слабости Спартака (травмы Зобнина, Тимофеева ... + игра на Кубке Конфедераций - считай выбила Самедова, Комбарова и Глушакова) .... да Зенит при таких раскладах - будет первый ... но это потому что слабы конкуренты в этом году !!




+1
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:03) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
ненавижу это шапкозакидательство

Цитата: Батька
Ну при слабости ЦСКА (нет денег, нет трансферов), Слабости Спартака (травмы Зобнина, Тимофеева ... + игра на Кубке Конфедераций - считай выбила Самедова, Комбарова и Глушакова) .... да Зенит при таких раскладах - будет первый ... но это потому что слабы конкуренты в этом году !!

Меня так поражает это позиция, оправдания, у нас тоже Ерохин, Полоз, Жирков и Смольников были на кубке конфедераций, трое из них в основе играли и ничего играют, ничего не мешает, матчи 2 раза в неделю почти весь август и ничего играем. Да у коней, рубина, Локо, краснодара - у всех были игроки на КК и они все играют.
И только у спартака, это спад, усталость... Значит такого качества игроки, что могут один сезон играть, а потом "мучатся"


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: trent (Сегодня, 11:00) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
подлиз засчитан... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)

Заманивает в ловушку. На бумаге одно, да забыли про овраги. Не чемпион Зенит, отставить.Второе место будет холодным душем. Это Россия , детка(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: роман герасимовов (Сегодня, 10:59) #
  • -6
  •  (6)

Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- http://veshok.ml/388744
Регистрация: 6.09.2017
№7 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Слова и мэтра и мужа!
И не поспоришь ведь!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Брехня! Рано Зенит записывать в чемпионы. Команда молодая, только строится, плюс еще докупили двоих (Ригони, Мевля). По окончанию первого круга уже можно сделать какие то выводы а пока рано.

Нихера себе витька, это попытка аналитики? Как ты так от жоп к мячику переключаешься, шалун
Регистрация: 30.08.2009
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:52) #
  • -4
  •  (16)

Ну при слабости ЦСКА (нет денег, нет трансферов), Слабости Спартака (травмы Зобнина, Тимофеева ... + игра на Кубке Конфедераций - считай выбила Самедова, Комбарова и Глушакова) .... да Зенит при таких раскладах - будет первый ... но это потому что слабы конкуренты в этом году !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (8)

Как уже "усе пропало"? Как то уж больно рано спекся наш чемпион, а ведь еще даже ЛЧ не началась)))


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:49) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Спартак из-за сборной минус Глушаков, Зобнин, Самедов

Минус Зобнин. А сервант то с Самедовым почему минус?! Со слов Карреры по физ. данным они одни из лучших!
Просто они стали играть так как и играли раньше, в особенности сервант! Он никогда не блистал, тот сезон выдал на эмоциях, и то....корявенько...а сейчас вернулся на тот уровень на котором и играл всю жизнь.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:46) #
  • -7
  •  (11)

очень слабый чемпионат, да ЦСКА не смог Тошича продлить, Спартак из-за сборной минус Глушаков, Зобнин, Самедов
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Брехня! Рано Зенит записывать в чемпионы. Команда молодая, только строится, плюс еще докупили двоих (Ригони, Мевля). По окончанию первого круга уже можно сделать какие то выводы а пока рано.
Регистрация: 5.04.2017
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