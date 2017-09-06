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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Ярмоленко: у Исландии три удара по воротам и два гола
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался относительно поражения от команды Исландии в матче отбора к ЧМ-2018.
– Еще ничего не потеряно, у нас осталось две игры, нужно набирать шесть очков и проходить дальше.
– Почему после пропущенного мяча все сломалось?
– Думаю, это более психологический момент. Когда команда забивает, ей это придает силы, а нас это наоборот подкосило. Вы видели, что нам было тяжело собраться, а у исландцев все получалось, они бежали вперед. В принципе мы неплохо играли, я посмотрел статистику, у нас было больше владения мячом, создавали моменты. А у Исландии три удара по воротам и два гола. Где-то у них была доля везения.
– Во втором тайме вы несколько раз сталкивались с одним и тем же оппонентом. было много эмоций?
– Я думаю, что переживали все ребята, а не только я. Отдали столько сил с Турцией. Снова в группе все запутанно. Я считаю, что мы полностью разобрали Исландию. Знали, как они играют. Я не могу сказать, что мы играли плохо и проиграли вчистую.
– Какое настроение в раздевалке?
– Футболисты и тренерский штаб расстроены. если бы результат был иной, мы бы могли фактически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Приедем, разберем игру. Еще ничего не потеряно, не нужно опускать голову.
dynamomania.com
– Еще ничего не потеряно, у нас осталось две игры, нужно набирать шесть очков и проходить дальше.
– Почему после пропущенного мяча все сломалось?
– Думаю, это более психологический момент. Когда команда забивает, ей это придает силы, а нас это наоборот подкосило. Вы видели, что нам было тяжело собраться, а у исландцев все получалось, они бежали вперед. В принципе мы неплохо играли, я посмотрел статистику, у нас было больше владения мячом, создавали моменты. А у Исландии три удара по воротам и два гола. Где-то у них была доля везения.
– Во втором тайме вы несколько раз сталкивались с одним и тем же оппонентом. было много эмоций?
– Я думаю, что переживали все ребята, а не только я. Отдали столько сил с Турцией. Снова в группе все запутанно. Я считаю, что мы полностью разобрали Исландию. Знали, как они играют. Я не могу сказать, что мы играли плохо и проиграли вчистую.
– Какое настроение в раздевалке?
– Футболисты и тренерский штаб расстроены. если бы результат был иной, мы бы могли фактически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Приедем, разберем игру. Еще ничего не потеряно, не нужно опускать голову.
dynamomania.com
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