Андрей Ярмоленко: у Исландии три удара по воротам и два гола

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался относительно поражения от команды Исландии в матче отбора к ЧМ-2018.– Еще ничего не потеряно, у нас осталось две игры, нужно набирать шесть очков и проходить дальше.– Думаю, это более психологический момент. Когда команда забивает, ей это придает силы, а нас это наоборот подкосило. Вы видели, что нам было тяжело собраться, а у исландцев все получалось, они бежали вперед. В принципе мы неплохо играли, я посмотрел статистику, у нас было больше владения мячом, создавали моменты. А у Исландии три удара по воротам и два гола. Где-то у них была доля везения.– Я думаю, что переживали все ребята, а не только я. Отдали столько сил с Турцией. Снова в группе все запутанно. Я считаю, что мы полностью разобрали Исландию. Знали, как они играют. Я не могу сказать, что мы играли плохо и проиграли вчистую.– Футболисты и тренерский штаб расстроены. если бы результат был иной, мы бы могли фактически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Приедем, разберем игру. Еще ничего не потеряно, не нужно опускать голову.