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Андрей Ярмоленко: у Исландии три удара по воротам и два гола

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался относительно поражения от команды Исландии в матче отбора к ЧМ-2018.

– Еще ничего не потеряно, у нас осталось две игры, нужно набирать шесть очков и проходить дальше.

– Почему после пропущенного мяча все сломалось?

– Думаю, это более психологический момент. Когда команда забивает, ей это придает силы, а нас это наоборот подкосило. Вы видели, что нам было тяжело собраться, а у исландцев все получалось, они бежали вперед. В принципе мы неплохо играли, я посмотрел статистику, у нас было больше владения мячом, создавали моменты. А у Исландии три удара по воротам и два гола. Где-то у них была доля везения.

– Во втором тайме вы несколько раз сталкивались с одним и тем же оппонентом. было много эмоций?

– Я думаю, что переживали все ребята, а не только я. Отдали столько сил с Турцией. Снова в группе все запутанно. Я считаю, что мы полностью разобрали Исландию. Знали, как они играют. Я не могу сказать, что мы играли плохо и проиграли вчистую.

– Какое настроение в раздевалке?

– Футболисты и тренерский штаб расстроены. если бы результат был иной, мы бы могли фактически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Приедем, разберем игру. Еще ничего не потеряно, не нужно опускать голову.

dynamomania.com
Теги: Ярмоленко Сборная Украины
Сегодня, 10:55
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№5 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 12:03) #
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online

Учись андруша!!!
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
у них 3, у вас 5
в чем проблема?

Проблема у него в голове. )
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:17) #
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online

Ну так это замечательная реализация! Над этим и нужно работать. Вообще Исландия молодцы!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
у них 3, у вас 5
в чем проблема?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: роман герасимовов (Сегодня, 11:02) #
  • -1
  •  (1)

Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- http://veshok.ml/388744
Регистрация: 6.09.2017
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