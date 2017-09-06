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Миха Мевля сегодня прибудет в расположение "Зенита"

Новичок "Зенита" Миха Мевля сегодня прилетит в Санкт-Петербург, передает "Советский спорт".

Ночью словенский футболист прилетел в Ростов-на-Дону, где решил свои дела, а уже утром отправился в Санкт-Петербург.

Напомним, по информации СМИ, трансфер Мевли обошелся "Зениту" в 8 миллионов евро.
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 11:50
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