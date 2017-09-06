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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Оганесян: я создал "Арарат", но в один момент я стал не нужен
Генеральный директор московского «Арарата» рассказал о том, как его проект оказался на шаг от закрытия.
— Что происходит с «Араратом»? Как вышло, что клуб близок к закрытию?
— В марте этого года я создал команду, которая тогда мало кого впечатляла. Тихо-тихо ее развивал и скоро резко зашагал вперед. Когда «Арарат» играл в КФК, за мои средства, все равно как-то жили. Потом договорились с мощной компанией о спонсорстве: сначала об одной сумме, потом она увеличивалась. Бюджет постоянно рос: мы приглашали звезд, топ-тренера, со стадиона «Спартаковец» переехали на Стрельцова, постоянно заезжали перед матчами в гостиницу.
С первой секунды я понимал исход этой истории: так было в Армавире. Я говорил спонсорами «Арарата», что, когда будет успех, все захотят на мое место, но предупредил: в последние три года у меня не все так гладко, как раньше. Спонсоры ответили: «Все в порядке, ты только начни. Два сезона ты должен занимать первое место — сначала в ПФЛ, потом в ФНЛ. Финансирование закончим, только если по итогам сезона «Арарат» не будет первым». В итоге я выигрывал, а все стало только хуже.
— Кто стал спонсором «Арарата»?
— Не хочу спекулировать именами. Когда продвинемся в переговорах о будущем клуба, все узнаете. Возможно, еще найду других людей, которым можно будет передать права.
— Говорилось, что «Араратом» скоро будут владеть болельщики. Как вы это себе представляли?
— В мире около десяти миллионов людей армянского происхождения, а нашей игрой и политикой я думал привлечь еще миллионов пять любителей футбола. И любой из них — миллионер, миллиардер или обычный человек — сможет стать нашим акционером. Внимание к «Арарату» огромное: дома приходят по тысяче человек, а на выезде и больше — как в Раменском, в Липецке, да везде. В Белгороде нас час не выпускали со стадиона — уехали, только когда все сфотографировались с Павлюченко и Измайловым.
Если даже два миллиона человек скинутся по сто долларов, денег хватит на все. Но это должно было начаться не сразу — через пару лет, когда мы вышли бы в премьер-лигу.
— Когда поняли, что планы не сбудутся?
— Начался сезон, «Арарат» — на первом месте. Но я увидел, что футбольная команда у меня сильная, а вот офисная — не очень. Пиар, может, и был, а в остальном организация серьезно хромала. Я мог бы преследовать, скажем, такие цели: купить Павлюченко у какого-то агента и заработать на этом деньги. Но в «Арарате» я все делал как себе, относился к нему не как наемный менеджер, как обычно в России бывает. Это мой клуб.
Месяц-полтора назад я пришел к спонсору, говорю: «Так и так, у нас есть дыра». Честно рассказал спонсору о том, что последние годы накопилось много проблем, «Улиссу» я вообще не нашел спонсора. Мне сказали: «Хорошо, Валер, но чтобы в будущем этого не повторялось, поставим от спонсора финансового директора». Поставили, все вроде нормально — а потом началось движение в управлении клубом. Я увидел: спонсор уже не просто спонсор, а потихоньку влился в работу и считает, что разбирается в футболе, и может говорить, как что делать. Я так не привык. Когда я за что-то отвечаю, все делаю сам.
Потом мне сказали: от одного главного спонсора я неофициально услышал, что приходит много других богатых людей. А я знал, что есть люди, которых проект заинтересует. В один момент — по чисто солдатской причине — мне говорят: «Все».
— Что это значит?
— После того, как в клуб поставили финансового директора, через начальника команды я взял билет на отдых по России на сумму десять тысяч рублей. Эту сумму потом должны были просто вычесть из зарплаты, как обычно — я как учредитель об этом вообще не думал. В этот же день спонсор заставил меня выгнать футболиста Артака Алексаняна. Мне было очень тяжело убирать его, но я сделал это во благо всей команды. Алексаняну сказал, что это мое решение. Спонсор сделал это, чтобы я отказал Артаку, и чтобы причиной моего ухода оказался он, а не билеты. Просто не знали, что еще придумать.
Если коротко — в один момент я стал не нужен «Арарату». Как со мной прощались — это не для слабонервных. Расскажу чуть позже, если понадобится. Сейчас какой-то тупик. При том, что клуб на мне, я его создал.
— Ваш уход многие восприняли как побег.
— Я решил: пусть сами поварятся, без меня, а когда вернусь, будет видно. При этом я был и остаюсь стопроцентным учредителем клуба. Попрощался с командой, сказал: «Это на время, ничего страшного. Есть, кому управлять».
Мне сказали: «Через два дня подпишешь некоторые другие документы». Но я этого сделать не смог — оказался в другой стороне. А так бы обо мне уже никто и не вспоминал.
Матч ТВ
— Что происходит с «Араратом»? Как вышло, что клуб близок к закрытию?
— В марте этого года я создал команду, которая тогда мало кого впечатляла. Тихо-тихо ее развивал и скоро резко зашагал вперед. Когда «Арарат» играл в КФК, за мои средства, все равно как-то жили. Потом договорились с мощной компанией о спонсорстве: сначала об одной сумме, потом она увеличивалась. Бюджет постоянно рос: мы приглашали звезд, топ-тренера, со стадиона «Спартаковец» переехали на Стрельцова, постоянно заезжали перед матчами в гостиницу.
С первой секунды я понимал исход этой истории: так было в Армавире. Я говорил спонсорами «Арарата», что, когда будет успех, все захотят на мое место, но предупредил: в последние три года у меня не все так гладко, как раньше. Спонсоры ответили: «Все в порядке, ты только начни. Два сезона ты должен занимать первое место — сначала в ПФЛ, потом в ФНЛ. Финансирование закончим, только если по итогам сезона «Арарат» не будет первым». В итоге я выигрывал, а все стало только хуже.
— Кто стал спонсором «Арарата»?
— Не хочу спекулировать именами. Когда продвинемся в переговорах о будущем клуба, все узнаете. Возможно, еще найду других людей, которым можно будет передать права.
— Говорилось, что «Араратом» скоро будут владеть болельщики. Как вы это себе представляли?
— В мире около десяти миллионов людей армянского происхождения, а нашей игрой и политикой я думал привлечь еще миллионов пять любителей футбола. И любой из них — миллионер, миллиардер или обычный человек — сможет стать нашим акционером. Внимание к «Арарату» огромное: дома приходят по тысяче человек, а на выезде и больше — как в Раменском, в Липецке, да везде. В Белгороде нас час не выпускали со стадиона — уехали, только когда все сфотографировались с Павлюченко и Измайловым.
Если даже два миллиона человек скинутся по сто долларов, денег хватит на все. Но это должно было начаться не сразу — через пару лет, когда мы вышли бы в премьер-лигу.
— Когда поняли, что планы не сбудутся?
— Начался сезон, «Арарат» — на первом месте. Но я увидел, что футбольная команда у меня сильная, а вот офисная — не очень. Пиар, может, и был, а в остальном организация серьезно хромала. Я мог бы преследовать, скажем, такие цели: купить Павлюченко у какого-то агента и заработать на этом деньги. Но в «Арарате» я все делал как себе, относился к нему не как наемный менеджер, как обычно в России бывает. Это мой клуб.
Месяц-полтора назад я пришел к спонсору, говорю: «Так и так, у нас есть дыра». Честно рассказал спонсору о том, что последние годы накопилось много проблем, «Улиссу» я вообще не нашел спонсора. Мне сказали: «Хорошо, Валер, но чтобы в будущем этого не повторялось, поставим от спонсора финансового директора». Поставили, все вроде нормально — а потом началось движение в управлении клубом. Я увидел: спонсор уже не просто спонсор, а потихоньку влился в работу и считает, что разбирается в футболе, и может говорить, как что делать. Я так не привык. Когда я за что-то отвечаю, все делаю сам.
Потом мне сказали: от одного главного спонсора я неофициально услышал, что приходит много других богатых людей. А я знал, что есть люди, которых проект заинтересует. В один момент — по чисто солдатской причине — мне говорят: «Все».
— Что это значит?
— После того, как в клуб поставили финансового директора, через начальника команды я взял билет на отдых по России на сумму десять тысяч рублей. Эту сумму потом должны были просто вычесть из зарплаты, как обычно — я как учредитель об этом вообще не думал. В этот же день спонсор заставил меня выгнать футболиста Артака Алексаняна. Мне было очень тяжело убирать его, но я сделал это во благо всей команды. Алексаняну сказал, что это мое решение. Спонсор сделал это, чтобы я отказал Артаку, и чтобы причиной моего ухода оказался он, а не билеты. Просто не знали, что еще придумать.
Если коротко — в один момент я стал не нужен «Арарату». Как со мной прощались — это не для слабонервных. Расскажу чуть позже, если понадобится. Сейчас какой-то тупик. При том, что клуб на мне, я его создал.
— Ваш уход многие восприняли как побег.
— Я решил: пусть сами поварятся, без меня, а когда вернусь, будет видно. При этом я был и остаюсь стопроцентным учредителем клуба. Попрощался с командой, сказал: «Это на время, ничего страшного. Есть, кому управлять».
Мне сказали: «Через два дня подпишешь некоторые другие документы». Но я этого сделать не смог — оказался в другой стороне. А так бы обо мне уже никто и не вспоминал.
Матч ТВ
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