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Василий Уткин - об "Арарате": армянин украл деньги у армянина, это что-то новое

Известный комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о возможном закрытии московского "Арарата".

"Во втором дивизионе можно было бы нормально играть с Павлюченко и Измайловым. В итоге все уперлось в 20 миллионов рублей. Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое.

Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Арарат
Сегодня, 12:12
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:27) #
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Помню одного армянина , даже двух в Зените. Один до сих пор в светлой памяти, а другой, да бог с ним.


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Регистрация: 24.02.2007
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