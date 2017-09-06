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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Зинин: в теории Смолов был близок к уходу раз пять, а по факту – ни разу
Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин рассказал о нападающем Федоре Смолове.
– Ситуацию по Смолову я обсуждал со многими людьми. Федор – заложник нашей действительности. Потенциальным покупателям нужен хотя бы один из вариантов, когда игрок: а) проявил себя на ЧМ или Евро; б) со своей командой далеко прошел в Лиге чемпионов, забивая там голы; в) в крайнем случае – стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, или его команда дошла до полуфинала турнира.
Всего этого они не видят. Вот кто из сборной показал себя на Кубке конфедераций? Чемпионат России, к сожалению, не воспринимается как показатель. Если россиянин забьет здесь 30 мячей это не станет основанием для приглашения в серьезный клуб на хорошие деньги.
Официальная выкупная цена Смолова (30 миллионов евро – прим.) и его финансовые притязания находятся на уровне клубов, претендующих в топ-5 чемпионатов на медали. Эти клубы выбирают со всего мира и покупают игроков, готовых гарантировать результат.
Допускаю, Федя способен давать результат и там. Но по какой игре чемпионата России можно сделать вывод, брать ли игрока в условный лондонский "Арсенал"?
У нас бум отъезда российских футболистов был после триумфа на Евро-2008. Хотя тот же Павлюченко за этот турнир не стал лучше – он и до него забивал достаточно. И Аршавин с Жирковым тоже резко не выросли в своей игре. Но они показали способность демонстрировать свой уровень в серьезных матчах серьезного турнира.
– Обмена Смолова на Дзюбу не рассматривался?
– Просто обсуждался, но не по нашей инициативе.
– Сколько раз за последние 10 месяцев Смолов был в одном шаге от ухода?
– В теории – раз пять. По факту – ни разу, – цитирует Зинина "Бизнес online".
– Ситуацию по Смолову я обсуждал со многими людьми. Федор – заложник нашей действительности. Потенциальным покупателям нужен хотя бы один из вариантов, когда игрок: а) проявил себя на ЧМ или Евро; б) со своей командой далеко прошел в Лиге чемпионов, забивая там голы; в) в крайнем случае – стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, или его команда дошла до полуфинала турнира.
Всего этого они не видят. Вот кто из сборной показал себя на Кубке конфедераций? Чемпионат России, к сожалению, не воспринимается как показатель. Если россиянин забьет здесь 30 мячей это не станет основанием для приглашения в серьезный клуб на хорошие деньги.
Официальная выкупная цена Смолова (30 миллионов евро – прим.) и его финансовые притязания находятся на уровне клубов, претендующих в топ-5 чемпионатов на медали. Эти клубы выбирают со всего мира и покупают игроков, готовых гарантировать результат.
Допускаю, Федя способен давать результат и там. Но по какой игре чемпионата России можно сделать вывод, брать ли игрока в условный лондонский "Арсенал"?
У нас бум отъезда российских футболистов был после триумфа на Евро-2008. Хотя тот же Павлюченко за этот турнир не стал лучше – он и до него забивал достаточно. И Аршавин с Жирковым тоже резко не выросли в своей игре. Но они показали способность демонстрировать свой уровень в серьезных матчах серьезного турнира.
– Обмена Смолова на Дзюбу не рассматривался?
– Просто обсуждался, но не по нашей инициативе.
– Сколько раз за последние 10 месяцев Смолов был в одном шаге от ухода?
– В теории – раз пять. По факту – ни разу, – цитирует Зинина "Бизнес online".
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