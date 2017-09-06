Сборной Англии потребовался штатный психолог

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт попросил обеспечить команду штатным психологом, для моральной подготовки игроков к ЧМ-2018.Функционеры английской федерации поддержали эту идею, информирует The Times. Ранее в команде уже работали психологи, но постоянного специалиста не было.Планируется, что это будет штат из 4-5 человек, который будет работать со всеми сборными Англии разных возрастов.