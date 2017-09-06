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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Бутенко: рассмотрим вопрос о качестве судейства в матче ЦСКА - "Ахмат"
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о повестке на следующее заседание квалификационной коллегии судей.
"Рассмотрение вопроса качества судейства и инспектирования матча РФПЛ ЦСКА – "Ахмат". Решение помощника судьи Кудрявцева и оценки этого решения со стороны инспектора не рассматривались, поскольку ожидается разъяснение ситуации со стороны УЕФА и IFAB. В эти организации был послан запрос с ожиданием ответа, можно ли считать мяч покинувшим пределы поля – по видеозаписям (один файл с ТВ-трансляции, другой – с телефона болельщика). Потому данный эпизод не для рассмотрения.
Рассматривался вопрос качества судейства и инспектирования матча РФПЛ "Рубин"- "Тосно". На 38-й минуте комиссия решила, что судья Чистяков ошибся с вынесением дисциплинарного наказания за симуляцию игроку "Тосно", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
"Рассмотрение вопроса качества судейства и инспектирования матча РФПЛ ЦСКА – "Ахмат". Решение помощника судьи Кудрявцева и оценки этого решения со стороны инспектора не рассматривались, поскольку ожидается разъяснение ситуации со стороны УЕФА и IFAB. В эти организации был послан запрос с ожиданием ответа, можно ли считать мяч покинувшим пределы поля – по видеозаписям (один файл с ТВ-трансляции, другой – с телефона болельщика). Потому данный эпизод не для рассмотрения.
Рассматривался вопрос качества судейства и инспектирования матча РФПЛ "Рубин"- "Тосно". На 38-й минуте комиссия решила, что судья Чистяков ошибся с вынесением дисциплинарного наказания за симуляцию игроку "Тосно", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
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