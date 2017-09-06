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Жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧМ-2018 от Европы состоится 17 октября

Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне состоится 17 октября, информирует официальный сайт ФИФА.

Восемь команд, которые займут в своих отборочных группах вторые места, будут разбиты на четыре пары. Победители стыковых встреч выйдут в финальную часть чемпионата мира.
Сегодня, 13:58
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