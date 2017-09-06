Педро Роша провел первую тренировку в "Спартаке" (фото)

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша впервые прибыл на базу красно-белых и провел тренировку с командой.Накануне 22-летний бразилец побывал на "Открытие Арене", отправившись на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета.Тренировка красно-белых началась со знакомства с бразильцем: Массимо Каррера и футболисты приветствовали игрока. В общей группе сегодня не тренировался нападающий Зе Луиш, который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.