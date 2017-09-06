Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Педро Роша провел первую тренировку в "Спартаке" (фото)

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша впервые прибыл на базу красно-белых и провел тренировку с командой.

Накануне 22-летний бразилец побывал на "Открытие Арене", отправившись на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета.

Тренировка красно-белых началась со знакомства с бразильцем: Массимо Каррера и футболисты приветствовали игрока. В общей группе сегодня не тренировался нападающий Зе Луиш, который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.


ФК "Спартак" Москва
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 14:07
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Поживём увидим стоит ли этот юноша 12 миллионов. Атаку он может и усилит, только в нападении у Спартака и так проблем небыло.
Регистрация: 29.10.2010
№12 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Педроша опять ЧЕРНЫЙ !! stuck_out_tongue_closed_eyes

НЕ ОПЯТЬ ЛАТИНОС.
Регистрация: 8.05.2016
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Только в спартаке мог найти свою удачу педро

Сообщил болела санто-педробуржского недоразумения


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: grisha (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSM78
Удачи Педро!

Только в спартаке мог найти свою удачу педро
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (4)
online

еще один Пьер Ришар )))
Регистрация: 30.04.2017
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Педроша опять ЧЕРНЫЙ !! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
ну что ж удачи Педроше

На большее мозгов не хватает? Интелектуал, б#ять болотный....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: ww Белгород (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе, парень. И быстрее осваивайся.


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№5 Написал: макс SEPULTURA (Сегодня, 14:21) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Odyssey,
сам ты ч мо болотное laughing

Цитата: макс SEPULTURA
Odyssey,
сам ты ч мо болотное laughing
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:14) #
  • -2
  •  (8)

В общей группе сегодня не тренировался нападающий Зе Луиш, который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.

И где же это он живот растянул?
Не иначе, как в ресторане. blush
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
ну что ж удачи Педроше
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (10)

Леандро Самарони: "Спартак" не прогадал, купив Рошу".

Экс-полузащитник "Спартака" Леандро Самарони выразил мнение, что "красно-белые" не ошиблись, купив полузащитника "Гремио" Педро Рошу.

– Москвичи сделали очень хорошее приобретение. 100 процентов! Педро Роша, видимо, понимает, что сейчас ему сложно пробиться в национальную команду. Почему бы не поехать в сильный чемпионат, в РФПЛ? С ним было гораздо легче договориться, чем с Луаном. Вот увидите, "Спартак" не пожалеет, что выложил такие деньги. Педро Роша их отработает. 12 миллионов – адекватная цена за этого футболиста. Он будет довольно много забивать. Причем важные мячи. У него есть чувство гола. Очень ценное качество, которое не всем свойственно. Так что "Спартак" не прогадал, – приводит слова экс-игрока "СЭ".
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Оперативно...)))) Удачи Педро!
Регистрация: 23.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.