Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо

Президент "Арарата" Валерий Оганесян рассказал высказался о главном тренере Александре Григоряне, а также поведал о том, как ему самому пришлось выполнять обязанности наставника.

– Вам нравилась роль главного тренера?

– Когда я начал выигрывать, команда просила меня остаться. Была даже мысль остаться на посту. Но потом понял, что каждый должен заниматься своим делом. У меня было много других глобальных задач. Пригласили Погоса Галстяна, затем – Александра Григоряна. Когда команда услышала фамилию Григорян, два дня собирала собрания и уговаривала меня: не надо. В итоге все замены по ходу игры все равно делал я, даже когда тренером стал Григорян. При этом я всегда считал Григоряна сильным тренером, он мог нам помочь в тренировочном процессе, в организационном плане.

– 8 июля "Арарат" действительно проведет свой последний матч, как заявил Григорян?

– Он что, хозяин клуба, чтобы такое говорить? Лучше бы говорил как тренер. Например, о том, почему не выиграл последний матч против Липецка. Может, его слова по поводу Рязани, – тоже пиар-ход. Когда Григорян приходил, я ведь ему говорил: "Ты больше о футболе думай, меньше разговаривай". Григорян – не слабый тренер, желаю ему работать на самом высоком уровне.

Но предполагаю, что матч с "Рязанью" станет последним для Григоряна в нашем футболе. Если "Арарата" не будет, кому нужен Григорян? "СКА Хабаровску" уже не нужен – может, "Луч-Энергия" тогда или "Сахалин". Чтоб полетал, немного в чувство пришел, – цитирует Оганесяна Medium.
Теги: Арарат Григорян
Сегодня, 14:40
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
полетал, немного в чувство пришел )))
Регистрация: 20.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.