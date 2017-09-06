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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Слуцкий: очень рад, что трансферное окно закрылось
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что очень рад тому, что летнее трансферное окно закрылось.
"Необходимо как можно быстрее адаптироваться и подготовить новых футболистов, чтобы они соответствовали нашей философии и принципам. Каждый игрок, который присоединился к нам, действительно имеет хороший уровень, но им нужно время на адаптацию. Действительно, времени не так много, потому что мы начинаем играть каждые 3-4 дня, но мы рады работать.
Также я очень рад, что трансферное окно закрылось. Было трудное время с большим количеством переговоров, не знал, кто может остаться, а кто уйдет. Теперь я знаю с кем работаю", - цитирует Слуцкого "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Халла".
"Необходимо как можно быстрее адаптироваться и подготовить новых футболистов, чтобы они соответствовали нашей философии и принципам. Каждый игрок, который присоединился к нам, действительно имеет хороший уровень, но им нужно время на адаптацию. Действительно, времени не так много, потому что мы начинаем играть каждые 3-4 дня, но мы рады работать.
Также я очень рад, что трансферное окно закрылось. Было трудное время с большим количеством переговоров, не знал, кто может остаться, а кто уйдет. Теперь я знаю с кем работаю", - цитирует Слуцкого "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Халла".
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