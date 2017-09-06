Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:49
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать
14:40
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
11:39
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (13)
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (13)
07:15
Алексей Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительное (1)
Алексей Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительное (1)
Президент "ПСЖ": мы оплатили все трансферы прозрачным образом
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не нарушил финансовый фэйр-плей в летнее трансферное окно.
"Мы уверены в нашей позиции. Мы оплатили все трансферы прозрачным образом, нам нечего скрывать", - цитирует Аль-Хелаифи "Р-Спорт".
Напомним, УЕФА ранее начал расследование по поводу возможного нарушения "ПСЖ" правил финансового фэйр-плей.
"Мы уверены в нашей позиции. Мы оплатили все трансферы прозрачным образом, нам нечего скрывать", - цитирует Аль-Хелаифи "Р-Спорт".
Напомним, УЕФА ранее начал расследование по поводу возможного нарушения "ПСЖ" правил финансового фэйр-плей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.