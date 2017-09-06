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Президент "ПСЖ": мы оплатили все трансферы прозрачным образом

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не нарушил финансовый фэйр-плей в летнее трансферное окно.

"Мы уверены в нашей позиции. Мы оплатили все трансферы прозрачным образом, нам нечего скрывать", - цитирует Аль-Хелаифи "Р-Спорт".

Напомним, УЕФА ранее начал расследование по поводу возможного нарушения "ПСЖ" правил финансового фэйр-плей.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 15:25
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