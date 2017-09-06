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Александр Григорян ответил президенту "Арарата" стихами о Дураке

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян ответил на высказывания в свой адрес гендиректора клуба Валерия Оганесяна.

"Ответить на любые вопросы я смогу только после игры с "Рязанью". По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее.

Сквозь вековые непогоды
Идет, берет, вершит свое
Дурак – явление природы.
Загадка помыслов ее", – цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 15:28
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Бышовца появился конкурент?
Регистрация: 23.11.2009
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