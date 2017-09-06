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Агент Криштиану Роналду вызван в суд по делу о неуплате налогов его клиентом

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш вызван в суд для дачи показаний по делу об уклонении форварда "Реала" от уплаты налогов, сообщает France Press.

Мендеш и два советника Роналду должны предстать перед судом города Посуэло-де-Аларкон 19 октября.

Отмечается, что в июне агент уже появлялся в суде по делу другого его клиента - Радамеля Фалькао. Он заявил, что никогда не консультировал футболистов по налоговым вопросам и не помогал создавать фиктивные компании.
Теги: Роналду
Сегодня, 15:44
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