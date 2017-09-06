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Матч "Зенит" - "Уфа" перенесен на 18 сентября

Матч 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" перенесён, сообщает официальный сайт турнира.

Встреча состоится не 17-го, а 18-го сентября 2017 года в 19:30 (время московское).

Накануне стало известно, что "Зенит" приостановил продажу билетов на игру из-за возможного переноса.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 16:43
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