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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жозе Моуринью: люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что он не задерживается в клубах подолгу.
"Люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы. Но я не являюсь кратковременным тренером. Я готовлю клубы к успеху. Когда я ухожу, мой преемник приходит уже в топ-клуб. Если после моего ухода остается успешная команда, то это работа на долгосрочную перспективу. Можно проработать в клубе 10 или 20 лет, но после вашего ухода клуб может провалиться", - цитирует Моуринью The Times.
"Люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы. Но я не являюсь кратковременным тренером. Я готовлю клубы к успеху. Когда я ухожу, мой преемник приходит уже в топ-клуб. Если после моего ухода остается успешная команда, то это работа на долгосрочную перспективу. Можно проработать в клубе 10 или 20 лет, но после вашего ухода клуб может провалиться", - цитирует Моуринью The Times.
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