Жозе Моуринью: люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что он не задерживается в клубах подолгу."Люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы. Но я не являюсь кратковременным тренером. Я готовлю клубы к успеху. Когда я ухожу, мой преемник приходит уже в топ-клуб. Если после моего ухода остается успешная команда, то это работа на долгосрочную перспективу. Можно проработать в клубе 10 или 20 лет, но после вашего ухода клуб может провалиться", - цитирует Моуринью The Times.