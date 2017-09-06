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"Томь" и "Оренбург" сыграли вничью

Сегодня состоялся матч 12-го тура Футбольной национальной лиги "Томь" - "Оренбург".

ФНЛ

12 тур

"Томь" - "Оренбург" 0:0

"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко, Деобальд, Макурин (Салахутдинов, 86), Войдель, Сасин (Соболев, 70), Саная

"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Удалый, Парняков (Воробьёв, 85), Чиркин (Бегич, 70), Ефремов (Коронов, 44), Попов, Бреев, Георгиев (Кулик, 58), Мамтов

Предупреждения: Сасин, 24, Малых, 26, Зуйков, 40, Коронов, 54, Удалый, 72
Теги: Томь Оренбург
Сегодня, 17:21
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