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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Томь" и "Оренбург" сыграли вничью
Сегодня состоялся матч 12-го тура Футбольной национальной лиги "Томь" - "Оренбург".
ФНЛ
12 тур
"Томь" - "Оренбург" 0:0
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко, Деобальд, Макурин (Салахутдинов, 86), Войдель, Сасин (Соболев, 70), Саная
"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Удалый, Парняков (Воробьёв, 85), Чиркин (Бегич, 70), Ефремов (Коронов, 44), Попов, Бреев, Георгиев (Кулик, 58), Мамтов
Предупреждения: Сасин, 24, Малых, 26, Зуйков, 40, Коронов, 54, Удалый, 72
ФНЛ
12 тур
"Томь" - "Оренбург" 0:0
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко, Деобальд, Макурин (Салахутдинов, 86), Войдель, Сасин (Соболев, 70), Саная
"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Удалый, Парняков (Воробьёв, 85), Чиркин (Бегич, 70), Ефремов (Коронов, 44), Попов, Бреев, Георгиев (Кулик, 58), Мамтов
Предупреждения: Сасин, 24, Малых, 26, Зуйков, 40, Коронов, 54, Удалый, 72
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