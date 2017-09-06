Защитник "Милана" Конти не сыграет против "Лацио"

Защитник "Милана" Андреа Конти не сыграет в матче 3-го тура чемпионата Италии с "Лацио", сообщает Football Italia.Конти получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Израилем (1:0). Защитник появился на поле в стартовом составе, а на 49-й минуте был заменён.В ходе обследования врачи диагностировали у 23-летнего футболиста повреждение лодыжки.