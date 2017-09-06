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"Спартак" оштрафован за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды

По итогам сегодняшнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать "Спартак" за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды во время игры 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5).

Красно-белые должны выплатить 25 тысяч рублей.

РФС
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:06
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(3)
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Бакланы они и есть бакланы.


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
потом этим дегенератам омон нанес ущерб дубинками по пустым головам. жаль мало нанесли. надо было так что бы потом на одни лекарства работали


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 18:10) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Они, что месяц считали и бакланов приписали.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бакланы они и есть бакланы.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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