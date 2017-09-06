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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жозе Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.
"Иногда у футбола бывает плохая репутация, но в нем есть отличные люди, которые хотят помочь", — цитирует Мату The Telegraph.
Также футболист сообщил, что несколько игроков клуба намерены присоединиться к этой акции.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов "МЮ" подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
"Газета.ру"
"Иногда у футбола бывает плохая репутация, но в нем есть отличные люди, которые хотят помочь", — цитирует Мату The Telegraph.
Также футболист сообщил, что несколько игроков клуба намерены присоединиться к этой акции.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов "МЮ" подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
"Газета.ру"
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