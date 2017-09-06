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Жозе Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.

"Иногда у футбола бывает плохая репутация, но в нем есть отличные люди, которые хотят помочь", — цитирует Мату The Telegraph.

Также футболист сообщил, что несколько игроков клуба намерены присоединиться к этой акции.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов "МЮ" подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

"Газета.ру"
Теги: Мата Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:46
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