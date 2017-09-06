Жозе Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность."Иногда у футбола бывает плохая репутация, но в нем есть отличные люди, которые хотят помочь", — цитирует Мату The Telegraph.Также футболист сообщил, что несколько игроков клуба намерены присоединиться к этой акции.Ранее сообщалось, что несколько футболистов "МЮ" подозреваются в уклонении от уплаты налогов.