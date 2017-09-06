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Килиан Мбаппе: меня вдохновляет возможность выиграть все турниры с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сегодня был официально представлен в качестве игрока парижского клуба.

Футболист отметил, что рад тому, что у него была возможность лично поговорить с главным тренером парижан Унаи Эмери перед переходом. Ранее француз выступал за "Монако".

"У меня была возможность поговорить с Эмери. Это тренер, который готов обсуждать футбол. Мы могли с ним общаться напрямую.

В этом сезоне я хочу выступить даже лучше, чем в предыдущем. Меня вдохновляет возможность выиграть все турниры", - цитирует Мбаппе официальный сайт клуба.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 19:19
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