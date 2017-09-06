Килиан Мбаппе: меня вдохновляет возможность выиграть все турниры с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сегодня был официально представлен в качестве игрока парижского клуба.Футболист отметил, что рад тому, что у него была возможность лично поговорить с главным тренером парижан Унаи Эмери перед переходом. Ранее француз выступал за "Монако"."У меня была возможность поговорить с Эмери. Это тренер, который готов обсуждать футбол. Мы могли с ним общаться напрямую.В этом сезоне я хочу выступить даже лучше, чем в предыдущем. Меня вдохновляет возможность выиграть все турниры", - цитирует Мбаппе официальный сайт клуба.