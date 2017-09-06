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"Факел" в гостях уступил "Авангарду"

Матч 12-го тура ФНЛ "Авангард" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:0.

ФНЛ

12 тур

"Авангард" К - "Факел" 2:0

Голы: Подоляк, 44, Дашаев, 67

"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Альшин (Синяев, 70), Нетфуллин, Коробов (Митасов, 72), Гурфов, Аппаев (Болов, 76), Подоляк (Имуллин, 84)

"Факел": Трунин, Семёнов, Хайманов, Шумейко, Осипенко, Лукьянов, Чхапелия (Садов, 46), Мануковский (Каюмов, 61), Амбарцумян, Мичуренков (Верулидзе, 81), Алхазов (Сердюк, 78)

Предупреждения: Альшин, 5
Теги: Факел Авангард
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