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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Факел" в гостях уступил "Авангарду"
Матч 12-го тура ФНЛ "Авангард" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:0.
ФНЛ
12 тур
"Авангард" К - "Факел" 2:0
Голы: Подоляк, 44, Дашаев, 67
"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Альшин (Синяев, 70), Нетфуллин, Коробов (Митасов, 72), Гурфов, Аппаев (Болов, 76), Подоляк (Имуллин, 84)
"Факел": Трунин, Семёнов, Хайманов, Шумейко, Осипенко, Лукьянов, Чхапелия (Садов, 46), Мануковский (Каюмов, 61), Амбарцумян, Мичуренков (Верулидзе, 81), Алхазов (Сердюк, 78)
Предупреждения: Альшин, 5
ФНЛ
12 тур
"Авангард" К - "Факел" 2:0
Голы: Подоляк, 44, Дашаев, 67
"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Альшин (Синяев, 70), Нетфуллин, Коробов (Митасов, 72), Гурфов, Аппаев (Болов, 76), Подоляк (Имуллин, 84)
"Факел": Трунин, Семёнов, Хайманов, Шумейко, Осипенко, Лукьянов, Чхапелия (Садов, 46), Мануковский (Каюмов, 61), Амбарцумян, Мичуренков (Верулидзе, 81), Алхазов (Сердюк, 78)
Предупреждения: Альшин, 5
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