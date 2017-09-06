Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Индии

Бывший нападающий "Милана" Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Индии, сообщает Tuttomercatoweb.35-летний итальянец имеет два предложения из Индии.В прошлом сезоне Джилардино выступал за "Эмполи" и "Пескару".