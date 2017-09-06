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Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Индии

Бывший нападающий "Милана" Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Индии, сообщает Tuttomercatoweb.

35-летний итальянец имеет два предложения из Индии.

В прошлом сезоне Джилардино выступал за "Эмполи" и "Пескару".
Теги: Трансферы
Сегодня, 20:16
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