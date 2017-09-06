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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тельо за сутки до объявления о трансфере отказался переходить в "Спартак"
Бывший нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо в летнее трансферное окно был близок к переходу в "Спартак", информирует webola.cat.
Сообщается, что клубы обо всем договорились. Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро. Но за сутки до объявления о трансфере форвард отказался переходить в российский клуб и перешел в "Бетис" за 4 миллиона евро.
Сообщается, что клубы обо всем договорились. Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро. Но за сутки до объявления о трансфере форвард отказался переходить в российский клуб и перешел в "Бетис" за 4 миллиона евро.
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