Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тельо за сутки до объявления о трансфере отказался переходить в "Спартак"

Бывший нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо в летнее трансферное окно был близок к переходу в "Спартак", информирует webola.cat.

Сообщается, что клубы обо всем договорились. Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро. Но за сутки до объявления о трансфере форвард отказался переходить в российский клуб и перешел в "Бетис" за 4 миллиона евро.
Теги: Тельо Спартак Бетис Трансферы
Сегодня, 20:20
Напечатать
16
(6)
№16 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Zenitcheg
Один "умник" уже повертел носом, когда не стал переходить в Спартак ожидая предложения из европейских клубов. в итоге ни в спартак, ни в евроклуб не перешёл:)

ну так это один.... из десятка...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Цитата: Blessing
Остаётся только догадываться, что их так пугает


Бакланы и бакланихи. ...

Нет, колобок, дело не в спартаке, может их пугает Россия??
Ведь по большому счету из Европы никто не приехал, мелочь всякая, типа Пашалича не в счёт. Так что, тут надо крепко подумать, почему не едут даже играть в ЛЧ в непоследнем клубе России???

Цитата: Хитрый Лис
Больше всего похоже на вброс, призванный оправдать проваленную трансферную компанию

Не похоже это на оправдание, уж больно много оправдываться приходится, и по каждому случаю.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zenitcheg
Один "умник" уже повертел носом, когда не стал переходить в Спартак ожидая предложения из европейских клубов. в итоге ни в спартак, ни в евроклуб не перешёл:)

А один умник выкупил свой контракт и играет в ПСЖ. Это тема, я понимаю.

А обсуждать очередного игрока, который прокатил спартак на банане, совсем не интересно.

Что скажешь, каталонец?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zenitcheg
Один "умник" уже повертел носом, когда не стал переходить в Спартак ожидая предложения из европейских клубов. в итоге ни в спартак, ни в евроклуб не перешёл:)

Да лучше уж в "Цемент" (Михайловка) или "Звезду" (Городище), если, кроме "Спартака", больше никуда не берут - не так стыдно!
Регистрация: 22.02.2013
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:00) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Больше всего похоже на вброс, призванный оправдать проваленную трансферную компанию
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zenitcheg
Один "умник" уже повертел носом, когда не стал переходить в Спартак ожидая предложения из европейских клубов. в итоге ни в спартак, ни в евроклуб не перешёл:)

Панов что ли? )
Регистрация: 2.09.2015
№10 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Футболисту, с большой буквы, кроме денег нужны Победы..банально..вот и все..
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
еболакот - источник, думаю этого уже достаточно......где Тевес? Мог перейти в спартак, но выбрал Шеньхуай хуай. Если бы не было спартака, его стоило бы придумать.
Регистрация: 2.09.2015
№7 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:50) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо было его заманить...и в музей сразу....
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:46) #
  • -6
  •  (10)
online

Цитата: Blessing
Остаётся только догадываться, что их так пугает


Бакланы и бакланихи. Говорят, они стадионы расклёвывают, а уж человека...
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:43) #
  • -13
  •  (17)
online

Барселона - команда гaндонов. Хорошо что не перешел, падучий гном.

Только Реал - только победа.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Один "умник" уже повертел носом, когда не стал переходить в Спартак ожидая предложения из европейских клубов. в итоге ни в спартак, ни в евроклуб не перешёл:)


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:33) #
  • +4
  •  (8)

пора переходить к обсуждению - кто не придет в пищевик в следующее ТО?.
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Остаётся только догадываться, что их так пугает, что предпочитают спартаку ЛЧ, третьеразрядные клубы, и копеечную зп??? confused
Жду версий уважаемых пользователей.

пс: категории неуважаемых (свиньям) тоже можно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Skald (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько можно смаковать всё это д`рьмо?
Регистрация: 28.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.