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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Сибирь" одержала победу над "Химками"
Матч 12-го тура ФНЛ "Химки" – "Сибирь" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
ФНЛ
12 тур
"Химки" - "Сибирь" 0:1
Гол: Плопа, 13
"Химки": Байчора, Заика, Малания, Шумских, Лапин, Тюнин, Батов (Беликов, 68), Кокоев (Мостовой, 46), Талалай, Дворников (Петрусев, 58), Кузьмичев
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль (Азаров, 68), Мищенко, Плопа, Аравин, Цховребов, Рухаиа (Гладышев, 62), Андреев (Парфинович, 61), Дегтярев, Житнев (Галыш, 69)
Предупреждения: Мищенко, 25, Талалай, 30, Аравин, 65, Гладышев, 82, Дегтярев, 86, Цховербов, 85, Мостовой, 85, Житнев, 85
ФНЛ
12 тур
"Химки" - "Сибирь" 0:1
Гол: Плопа, 13
"Химки": Байчора, Заика, Малания, Шумских, Лапин, Тюнин, Батов (Беликов, 68), Кокоев (Мостовой, 46), Талалай, Дворников (Петрусев, 58), Кузьмичев
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль (Азаров, 68), Мищенко, Плопа, Аравин, Цховребов, Рухаиа (Гладышев, 62), Андреев (Парфинович, 61), Дегтярев, Житнев (Галыш, 69)
Предупреждения: Мищенко, 25, Талалай, 30, Аравин, 65, Гладышев, 82, Дегтярев, 86, Цховербов, 85, Мостовой, 85, Житнев, 85
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