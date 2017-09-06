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"Сибирь" одержала победу над "Химками"

Матч 12-го тура ФНЛ "Химки" – "Сибирь" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

ФНЛ

12 тур

"Химки" - "Сибирь" 0:1

Гол: Плопа, 13

"Химки": Байчора, Заика, Малания, Шумских, Лапин, Тюнин, Батов (Беликов, 68), Кокоев (Мостовой, 46), Талалай, Дворников (Петрусев, 58), Кузьмичев

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль (Азаров, 68), Мищенко, Плопа, Аравин, Цховребов, Рухаиа (Гладышев, 62), Андреев (Парфинович, 61), Дегтярев, Житнев (Галыш, 69)

Предупреждения: Мищенко, 25, Талалай, 30, Аравин, 65, Гладышев, 82, Дегтярев, 86, Цховербов, 85, Мостовой, 85, Житнев, 85
Теги: Сибирь Химки
Сегодня, 21:09
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