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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Енисей" избежал поражения от "Кубани"
Матч 12-го тура ФНЛ "Кубань" - "Енисей" завершился со счетом 1:1.
ФНЛ
12 тур
"Кубань" - "Енисей" 1:1
Голы: Гай, 49, Козлов, 88 (пен.)
"Кубань": Алейник (Нурисов, 79), Байриев, Гай, Гапон, Гогниев (Завезён, 66), Дюплин, Клещенко, Коновалов, Маляров, Марков, Обухов
"Енисей": Kamess, Гарбуз (Исаев, 65), Иванов, Козлов, Мильдзихов (Васильев, 85), Новиков, Рожков, Сердеров (Саркисов, 46), Стеклов (Малоян, 55), Фатуллаев, Филиппов
Предупреждения: Коновалов, 90
"Балтика" - "Луч-Энергия" 2:1
Голы: Скопинцев, 4, Гордиенко, 26, Себай, 51
"Балтика": Крючков, Себай, Джалилов (Родионов, 87), Каленкович, Касьян (Кобялко, 80), Помазан, Свежов (Шешуков, 63), Скопинцев, Степанец, Тимошин, Чуперка
"Луч-Энергия": Boljevic, Бажев, Гелоян (Носов, 77), Гордиенко, Килин, Котляров, Маляка (Хлебородов, 68), Марущак (Мязин, 82), Насадюк, Соблиров, Фомин
Предупреждения: Крючков, 44, Свежов, 45, Насадюк, 50, Фомин, 62, Гелоян, 75
ФНЛ
12 тур
"Кубань" - "Енисей" 1:1
Голы: Гай, 49, Козлов, 88 (пен.)
"Кубань": Алейник (Нурисов, 79), Байриев, Гай, Гапон, Гогниев (Завезён, 66), Дюплин, Клещенко, Коновалов, Маляров, Марков, Обухов
"Енисей": Kamess, Гарбуз (Исаев, 65), Иванов, Козлов, Мильдзихов (Васильев, 85), Новиков, Рожков, Сердеров (Саркисов, 46), Стеклов (Малоян, 55), Фатуллаев, Филиппов
Предупреждения: Коновалов, 90
"Балтика" - "Луч-Энергия" 2:1
Голы: Скопинцев, 4, Гордиенко, 26, Себай, 51
"Балтика": Крючков, Себай, Джалилов (Родионов, 87), Каленкович, Касьян (Кобялко, 80), Помазан, Свежов (Шешуков, 63), Скопинцев, Степанец, Тимошин, Чуперка
"Луч-Энергия": Boljevic, Бажев, Гелоян (Носов, 77), Гордиенко, Килин, Котляров, Маляка (Хлебородов, 68), Марущак (Мязин, 82), Насадюк, Соблиров, Фомин
Предупреждения: Крючков, 44, Свежов, 45, Насадюк, 50, Фомин, 62, Гелоян, 75
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