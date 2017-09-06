Арсен Венгер: цена на игрока не может вырасти за год с 15-ти до 150-ти млн евро

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал покупку "Барселоной" форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле."Сумма этого трансфера полностью не соответствует реальности и действительности. Я приведу один пример: в прошлом году Дембеле стоил 15 миллионов евро, а в этом году - уже 150 миллионов. Независимо от того, насколько хорошо игрок работает на футбольном поле, невозможно, чтобы его трансферная стоимость за год выросла с 15-ти до 150-ти миллионов евро", - цитирует Венгера Metro.